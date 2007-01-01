Характеристики товара
Описание
Подходит для небольших кухонь, в сложенном виде занимает мало место, что делает его хранение более удобным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина425 мм
- Глубина460 мм
- Высота810 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья375 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес3.1 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки200 мм
- Глубина упаковки450 мм
- Вес упаковки13.6 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики980
- Изделия стопируютсяНет