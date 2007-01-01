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Настоящее фото товара Стул складной банкетный SUPER LITE N белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной банкетный SUPER LITE N белый
26 оценок
2 29046
4 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул складной банкетный SUPER LITE N белый - фото 1Стул складной банкетный SUPER LITE N белый - фото 2Стул складной банкетный SUPER LITE N белый - фото 3Стул складной банкетный SUPER LITE N белый - фото 4Стул складной банкетный SUPER LITE N белый - фото 5Стул складной банкетный SUPER LITE N белый - фото 6Стул складной банкетный SUPER LITE N белый - фото 7
Распродажа

Стул складной банкетный SUPER LITE N белый

Артикул: CH-050-923
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина425 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Подходит для небольших кухонь, в сложенном виде занимает мало место, что делает его хранение более удобным.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина425 мм
  • Глубина460 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья375 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес3.1 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки980 мм
  • Высота упаковки200 мм
  • Глубина упаковки450 мм
  • Вес упаковки13.6 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики980
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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