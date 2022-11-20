Характеристики товара
Описание
Мягкие стулья серии Stark — яркое решение для стильного интерьера. Двухцветный дизайн стула со спинкой расставит акценты там, где это действительно важно. Натуральные цвета и приятная фактура стульев этой серии идеально подойдут экологичным во всех смыслах хозяевам, заботящимся как о природе, так и о своих гостях.
Мягкие сиденье и спинка стула, обитые рогожкой, создадут комфортную обстановку как в офисе, так и в жилых комнатах. А выполненная из черного пластика задняя часть спинки полюбится своей практичностью в уходе и сохранит красивый вид на долгое время. Ищете практичность и уют для своего интерьера? Лучший выбор — купить стулья Stark.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Ширина600 мм
- Глубина540 мм
- Вес6,2 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьярогожка
- Максимальная нагрузка150 кг