Стулья для дня рождения

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Сначала популярные
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, сова, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул с подлокотниками Bianca, сова
Настоящее фото товара Стул Кьявари Шампань, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Шампань, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
Новинка
3 990 ₽4 190 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Оранжевый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Телегрей, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Телегрей, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Насыщенно Розовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Аметистовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Аметистовый, деревянный
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Серовато-Оранжевый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Медный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Кьявари Медный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Бирюзовый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Золото, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Кьявари Бронза, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Золото, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Золото, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover-10%
НовинкаХит
2 990 ₽3 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Белый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Коричневый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Титан, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Кьявари Титан, деревянный
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Стул Кьявари Красное дерево, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Красное дерево, деревянный
Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-28%
НовинкаХит
3 990 ₽5 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Наполеон Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кьявари Фиолетовый, пластиковый
Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Белый, деревянный
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Стул Кьявари Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кьявари Серебро, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Наполеон Серебро, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Наполеон Черный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Зеленый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул Наполеон Зеленый, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Красный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4
Стул Наполеон Красный, деревянный
Настоящее фото товара Стул Наполеон Бронза, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Наполеон Бронза, деревянный
Настоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover-41%
14 990 ₽24 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Гранд, зеленый вельвет
Настоящее фото товара Стул Гранд, серый, произведённого компанией ChiedoCover-22%
17 990 ₽22 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Гранд, серый
Настоящее фото товара Стул-кресло Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
9 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул-кресло Виктория
Настоящее фото товара Стул Хилтон, произведённого компанией ChiedoCover
9 850 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хилтон
Настоящее фото товара Стул Хункар светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
13 450 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Хункар светло-бежевый
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, белый кролик, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул с подлокотниками Bianca, белый кролик
Настоящее фото товара Стул Наполеон Коричневый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Наполеон Коричневый, деревянный
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм складной, золото, корона красная
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 390 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм складной, золото, корона зеленая
Настоящее фото товара Стул с подлокотниками Bianca, Давид, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
24 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул с подлокотниками Bianca, Давид

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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