Товар в корзине. Перейти
Столик кофейный Алеппо, черный - фото 1Столик кофейный Алеппо, черный - фото 2Столик кофейный Алеппо, черный - фото 3Столик кофейный Алеппо, черный - фото 4

Столик кофейный Алеппо, черный

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Столик кофейный Алеппо
Столик кофейный Алеппо
Следующий Столик кофейный Фриско
Столик кофейный Алеппо

Характеристики товара

Описание

Изящный и стильный журнальный столик от Sheffilton добавит изюминку в Ваш интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.

НАДЕЖНЫЙ металлический каркас и столешница окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.

МОБИЛЬНЫЙ Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса. Столешница – съемная, можно использовать в качестве подноса для перемещения вкусняшек с кухни к телевизору или ноутбуку. Диаметр столешницы 350 мм.

ЛЕГКАЯ СБОРКА Столик полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно.

Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 2.56
Объем упаковки, м3: 0.045

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота480 мм
  • Ширина440 мм
  • Глубина440 мм
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Миллер 140, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
9

Стол Миллер 140

Настоящее фото товара Стол Миллер 160, произведённого компанией ChiedoCover
от21 390
9

Стол Миллер 160

Настоящее фото товара Стол Грейс, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Стол Грейс

Настоящее фото товара Стол Молли Венге, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Стол Молли Венге

Настоящее фото товара Стол Лофт-4, произведённого компанией ChiedoCover
от9 39022
11 990 ₽
88Хит

Стол Лофт-4

Настоящее фото товара Стол Лофт-1, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
13

Стол Лофт-1

Стол Лофт-2Настоящее фото товара Стол Лофт-2, произведённого компанией ChiedoCover
от8 8904
9 190 ₽
127Хит

Стол Лофт-2

Настоящее фото товара Стол Лофт-3, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
15

Стол Лофт-3

Настоящее фото товара Стол Лофт-5, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29021
12 990 ₽
8

Стол Лофт-5

Настоящее фото товара Стол Лофт-6, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
10

Стол Лофт-6

С этим товаром покупают
Чехол 48Настоящее фото товара Чехол 48, произведённого компанией ChiedoCover
от490
10

Чехол 48

Чехол 03Настоящее фото товара Чехол 03, произведённого компанией ChiedoCover
от890
7

Чехол 03

Чехол 09Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
от790
9

Чехол 09

Настоящее фото товара Чехол 02, спандекс красный, произведённого компанией ChiedoCover
от690
15

Чехол 02, спандекс красный

Чехол 03 из плотного спандексаНастоящее фото товара Чехол 03 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от890
15

Чехол 03 из плотного спандекса

Настоящее фото товара Чехол 56, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от990
115Хит

Чехол 56, белый

Чехол 46, красныйНастоящее фото товара Чехол 46, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от450
14

Чехол 46, красный

Другие товары из разделамебель для кухни
Полукресло Fendi, экокожа cayenne GreyНастоящее фото товара Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey, произведённого компанией ChiedoCover
от6 59025
8 690 ₽
6Хит

Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16-1, произведённого компанией ChiedoCover
23 190
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 16-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 16, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
11

Стол АРКОС 16

Настоящее фото товара Стол АРКОС 17-1, произведённого компанией ChiedoCover
31 090
Оптовая цена
9

Стол АРКОС 17-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18, произведённого компанией ChiedoCover
28 390
Оптовая цена
6

Стол АРКОС 18

Настоящее фото товара Стол АРКОС 18-1, произведённого компанией ChiedoCover
30 590
Оптовая цена
8

Стол АРКОС 18-1

Настоящее фото товара Стол АРКОС 19, произведённого компанией ChiedoCover
24 890
Оптовая цена
5

Стол АРКОС 19

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 27 шт.