Характеристики товара
Описание
Изящный и стильный журнальный столик от Sheffilton добавит изюминку в Ваш интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.
НАДЕЖНЫЙ металлический каркас и столешница окрашены порошковой краской, устойчивой к механическому воздействию.
МОБИЛЬНЫЙ Столик легко поднять и перенести в любое место дома или офиса. Столешница – съемная, можно использовать в качестве подноса для перемещения вкусняшек с кухни к телевизору или ноутбуку. Диаметр столешницы 350 мм.
ЛЕГКАЯ СБОРКА Столик полностью разборный. Легко собрать и разобрать обратно.
Вид упаковки: полиэтилен
Вес в упаковке, кг: 2.56
Объем упаковки, м3: 0.045
Основные характеристики
- Высота480 мм
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Материалметалл
- Цветчерный