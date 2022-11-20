Товар в корзине. Перейти

Стул Seven, серый

12 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Seven, голубой
Стул Seven, голубой
Следующий Стул Verdi, синий
Стул Seven, голубой

Характеристики товара

Описание

В элегантных и плавных очертаниях стула из серии SEVEN внимательный ценитель сразу узнает одну из самых популярных современных моделей, являющихся истинным эталоном скандинавской простоты и функциональности.

Лаконичные изгибы, эргономичность, легкость и компактность – вот, пожалуй, главные отличительные особенности стульев SEVEN. Идеально подходящие для дома, офиса, а также для общественных пространств, стулья SEVEN в мгновение ока штабелируются в одну компактную конструкцию, предоставляя Вам и Вашим гостям простор для истинного полёта фантазии.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина530 мм
  • Вес4,15 кг
  • Материалпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Максимальная нагрузка150 кг

Другие товары из раздела

Стул Verdi, латтеНастоящее фото товара Стул Verdi, латте, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
6

Стул Verdi, латте

В наличии 68 шт.
Стул Verdi, серыйНастоящее фото товара Стул Verdi, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
7

Стул Verdi, серый

В наличии 73 шт.
Стул Kongsberg, светло - бежевыйНастоящее фото товара Стул Kongsberg, светло - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
36Хит

Стул Kongsberg, светло - бежевый

Стул Марк, брусничный, металлические ножкиНастоящее фото товара Стул Марк, брусничный, металлические ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
14

Стул Марк, брусничный, металлические ножки

Настоящее фото товара Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
14

Стул Кеми, барби розовый велюр, черные ножки

Настоящее фото товара Стул Кеми, рогожка лазурь, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
8

Стул Кеми, рогожка лазурь, каркас бук

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Чехол 40, произведённого компанией ChiedoCover
от790
5

Чехол 40

Подушка-чехол 05 на стул КьявариНастоящее фото товара Подушка-чехол 05 на стул Кьявари, произведённого компанией ChiedoCover
от790
6

Подушка-чехол 05 на стул Кьявари

Настоящее фото товара Чехол 42, габардин бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
114Хит

Чехол 42, габардин бежевый

В наличии 18 шт.
Чехол 27, бордовыйНастоящее фото товара Чехол 27, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
7

Чехол 27, бордовый

Чехол 113, габардинНастоящее фото товара Чехол 113, габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от690
5

Чехол 113, габардин

Настоящее фото товара Чехол 27, произведённого компанией ChiedoCover
от490
9

Чехол 27