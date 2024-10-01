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Стул-кресло Шадди орех/бежевый - фото 1Стул-кресло Шадди орех/бежевый - фото 2Стул-кресло Шадди орех/бежевый - фото 3

Стул-кресло Шадди орех/бежевый

Артикул: CH-056-651
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материал каркасадерево
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

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