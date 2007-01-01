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Настоящее фото товара Стул Бриф Нью велюр, темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бриф Нью велюр, темно-серый
26 оценок
4 590
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Стул Бриф Нью велюр, темно-серый - фото 1Стул Бриф Нью велюр, темно-серый - фото 2Стул Бриф Нью велюр, темно-серый - фото 3Стул Бриф Нью велюр, темно-серый - фото 4Стул Бриф Нью велюр, темно-серый - фото 5Стул Бриф Нью велюр, темно-серый - фото 6Стул Бриф Нью велюр, темно-серый - фото 7

Стул Бриф Нью велюр, темно-серый

Артикул: CH-050-886
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Стул для кухни Бриф НЬЮ велюр тёмно-серый ножки черные металл

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина470 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.7 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Вес упаковки6.1 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Габариты упаковки для логистики830
  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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