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Стул Бриф NEW велюр, темно-серый - фото 1 Стул Бриф NEW велюр, темно-серый - фото 2 Стул Бриф NEW велюр, темно-серый - фото 3 Стул Бриф NEW велюр, темно-серый - фото 4 Стул Бриф NEW велюр, темно-серый - фото 5 Стул Бриф NEW велюр, темно-серый - фото 6 Стул Бриф NEW велюр, темно-серый - фото 7

Стул Бриф NEW велюр, темно-серый

Артикул: CH-050-886
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Обеденный стул Бриф для кухни подходит для современных и смешанных интерьеров и отлично смотрится в комплекте. Мягкое круглое сиденье и эргономичная спинка способствуют комфортному положению за столом.
Обивка выполнена из прочного износостойкого велюра, ножки изготовлены из металла в черном цвете. На ножках дополнительно предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждение напольного покрытия.

1коробка / 1 шт.
Габариты коробов: 49*92*114
Вес брутто: 20,000
Объем: 0,510

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина540 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес4.6 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Обивкавелюр
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

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