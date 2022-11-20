Характеристики товара
Описание
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1
Вес стандартной упаковки, кг.: 8.5
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.14
Основные характеристики
- Высота820 мм
- Ширина490 мм
- Глубина550 мм
- Материал каркасабук
- Цветкрасный, белый
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Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 1
Вес стандартной упаковки, кг.: 8.5
Объем стандартной упаковки, куб м.: 0.14
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