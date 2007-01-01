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Настоящее фото товара Стул барный Либра серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Либра серый
26 оценок
6 19043
10 690 ₽
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Распродажа

Стул барный Либра серый

Артикул: CH-004-442
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья750 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул ЛИБРА серый, пластик, в стиле лофт для создания элегантной обстановки в общественных заведениях

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Вес5.5 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасадерево
  • Цветсерый
  • По конструкцииСтулья с жестким сиденьем, Стулья без подлокотников

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки750 мм
  • Высота упаковки485 мм
  • Глубина упаковки250 мм
  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.09 м3
  • Габариты упаковки для логистики750
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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