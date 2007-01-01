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Настоящее фото товара Стул Конгсберг без прострочки, микровелюр Авелина 9116, спинка элеганция 900, морилка чёрная, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Конгсберг без прострочки, микровелюр Авелина 9116, спинка элеганция 900, морилка чёрная
65 оценок
7 4907
7 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Конгсберг без прострочки, микровелюр Авелина 9116, спинка элеганция 900, морилка чёрная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Конгсберг без прострочки, микровелюр Авелина 9116, спинка элеганция 900, морилка чёрная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Конгсберг без прострочки, микровелюр Авелина 9116, спинка элеганция 900, морилка чёрная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Конгсберг без прострочки, микровелюр Авелина 9116, спинка элеганция 900, морилка чёрная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Конгсберг без прострочки, микровелюр Авелина 9116, спинка элеганция 900, морилка чёрная производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Конгсберг без прострочки, микровелюр Авелина 9116, спинка элеганция 900, морилка чёрная производства ChiedoCover
+4Реальное изображение товара 7 Стул Конгсберг без прострочки, микровелюр Авелина 9116, спинка элеганция 900, морилка чёрная производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Конгсберг без прострочки, микровелюр Авелина 9116, спинка элеганция 900, морилка чёрная

Артикул: CH-028-895
65 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и эргономичный дизайн делает стулья Конгсберг отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Прямое прямоугольное сиденье Конгсберг обеспечивает оптимальную посадку, а слегка изогнутая спинка с вертикальной стеганой текстурой поддерживает спину, сохраняя ощущение комфорта даже при длительном сидении.

Изящные, сужающиеся к низу ножки придают стулу легкость и визуальную привлекательность, гармонично вписываясь в любой современный интерьер.

Конгсберг сочетает в себе стиль и надежность, что делает его отличным выбором для дома и бизнеса.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина620 мм
  • Высота870 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес5,9 кг
  • Материал сиденьямикровелюр
  • Материал ножекдерево
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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