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Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная - фото 1Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная - фото 2Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная - фото 3Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная - фото 4Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная - фото 5Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная - фото 6

Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная

8 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота890 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Ширина510 мм
  • Глубина600 мм
  • Вес5,9 кг

Стул Kongsberg без прострочки, микровелюр Avelina 9116, спинка elegancia 900, морилка чёрная — выполненные заказы

Фотография товара Cтул Kongsberg, велюр nella 170, ножки-светлый орех от компании ChiedoCover.Cтул Kongsberg, велюр nella 170, ножки-светлый орехФотография товара Стул Kongsberg, спинка-elegancia 900, основная часть-Avelina 9116, без прострочки, цвет ножек-чёрная морилка от компании ChiedoCover.Стул Kongsberg, спинка-elegancia 900, основная часть-Avelina 9116, без прострочки, цвет ножек-чёрная морилка
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