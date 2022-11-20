Характеристики товара
Описание
Стул Carol с мягкой спинкой и удобным сиденьем украсит любое помещение, будь то столовая, офисная переговорная, кабинет или холл. Силуэт стула минималистичен: строгие ножки черного цвета из стали, спокойная обивка из высококачественного велюра, классическая скругленная форма спинки для лучшей поддержки и правильной осанки.
Сдержанный, лаконичный дизайн стула отлично впишется в современный интерьер практически любого пространства и задаст правильное настроение. Благодаря удобной посадке стул Carol - это прекрасное решение для кафе, зоны ожидания на ресепшн и в фойе бизнес-центров. В комплект входит инструкция и аксессуары для сборки.
Основные характеристики
- Высота790 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Ширина490 мм
- Глубина550 мм
- Вес5,1 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка150 кг