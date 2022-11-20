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Стул Carol, терракотовый

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Стул Praga, темно-серый

Характеристики товара

Описание

Стул Carol с мягкой спинкой и удобным сиденьем украсит любое помещение, будь то столовая, офисная переговорная, кабинет или холл. Силуэт стула минималистичен: строгие ножки черного цвета из стали, спокойная обивка из высококачественного велюра, классическая скругленная форма спинки для лучшей поддержки и правильной осанки.

Сдержанный, лаконичный дизайн стула отлично впишется в современный интерьер практически любого пространства и задаст правильное настроение. Благодаря удобной посадке стул Carol - это прекрасное решение для кафе, зоны ожидания на ресепшн и в фойе бизнес-центров. В комплект входит инструкция и аксессуары для сборки.

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Основные характеристики

  • Высота790 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина550 мм
  • Вес5,1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка150 кг

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