Стул Tom, серый антик

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Стул Tom, серый

Характеристики товара

Описание

Подбираете мебель для кафе или ресторана?

Серия Tom - именно то, что вы искали! Их лаконичный и, вместе с тем, запоминающийся внешний вид придется по душе вашим гостям и заставит их приходить к вам снова и снова.

Стулья Tom отлично подходят и для гостиной или столовой в частной квартире или доме. Они идеально сочетаются с современным интерьером, оформленным в стиле Лофт или Винтаж.

Стулья на металлическом каркасе невероятно устойчивы и надежны: максимально допустимая нагрузка, рекомендованная производителем, составляет 150 килограмм!

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Основные характеристики

  • Высота500 мм
  • Ширина600 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес5.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Цветсерый, черный

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