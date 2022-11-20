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Стул Королевский

13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 1060 мм

Ширина: 450 мм

Глубина: 550 мм

Материал: шпон березы

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Основные характеристики

  • Страна изготовленияРоссия

Популярные варианты обивки

Стул Королевский - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Королевский - обивка в цвете 0909
Стул Королевский - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Королевский - обивка в цвете LilacLilac
Стул Королевский - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Королевский - обивка в цвете CreamCream
Стул Королевский - обивка в цвете 666666
Стул Королевский - обивка в цвете 0404
Стул Королевский - обивка в цвете ecruecru
Стул Королевский - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Королевский - обивка в цвете 1414
Стул Королевский - обивка в цвете 88
Стул Королевский - обивка в цвете 4141
Стул Королевский - обивка в цвете 2626
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