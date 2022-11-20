Характеристики товара
Описание
Классический стул для кухни без подлокотников на металлическом каркасе позволит сидеть с удобством человеку любой комплекции. Плавная форма сиденья и спинки, красивая строчка на внутренней стороне велюровой обивки, эргономичная спинка, аккуратное исполнение и качественные материалы. Стулья прослужат долгие годы, не требуют много времени для ухода. Большое количество расцветок сиденья позволят подобрать стулья в тон интерьеру. Стандартная высота сиденья делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
Основные характеристики
- Высота935 мм
- Ширина600 мм
- Глубина450 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Вес5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкавелюр
- Цветсиреневый
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки760 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки480 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки22 кг