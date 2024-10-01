Характеристики товара
Описание
Стул Скалетта - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество. Его металлический̆ каркас обеспечивает надежность и долговечность, а поролон толщиной̆ 40 мм создает дополнительную мягкость и удобство. Изогнутая спинка делает этот стул еще более удобным и привлекательным. Небольшие габариты позволяют использовать его практически в любом помещении, а нагрузка до 120 кг гарантирует надежность и устойчивость. Стул Скалетта станет отличным дополнением к любому интерьеру, создавая уютную и комфортную атмосферу.
Ножки также как и каркас стула изготовлен из металла, толщиной 1,2мм. Окрас порошковое полимерное покрытие- благодаря своей̆ уникальной̆ структуре, Порошковое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии и ржавчины, что позволяет продлить срок службы металлических конструкций и изделий. Оно также обладает высокой̆ устойчивостью к механическим повреждениям, таким как удары, царапины и трение.
На наши стулья мы используем мебельный велюр, обладающий̆ антивандальными свойствами, - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество. Он легко моется и не требует особого ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота930 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый
- Обивкавелюр