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Стул Скалетта, бежевый

Артикул: CH-057-137
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул Скалетта - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество. Его металлический̆ каркас обеспечивает надежность и долговечность, а поролон толщиной̆ 40 мм создает дополнительную мягкость и удобство. Изогнутая спинка делает этот стул еще более удобным и привлекательным. Небольшие габариты позволяют использовать его практически в любом помещении, а нагрузка до 120 кг гарантирует надежность и устойчивость. Стул Скалетта станет отличным дополнением к любому интерьеру, создавая уютную и комфортную атмосферу.

Ножки также как и каркас стула изготовлен из металла, толщиной 1,2мм. Окрас порошковое полимерное покрытие- благодаря своей̆ уникальной̆ структуре, Порошковое покрытие обеспечивает надежную защиту от коррозии и ржавчины, что позволяет продлить срок службы металлических конструкций и изделий. Оно также обладает высокой̆ устойчивостью к механическим повреждениям, таким как удары, царапины и трение.
На наши стулья мы используем мебельный велюр, обладающий̆ антивандальными свойствами, - это идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и качество. Он легко моется и не требует особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота930 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый
  • Обивкавелюр

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