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В наличии 1 шт.

В наличии 1 шт.

от

от 12 690 ₽

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Стул Класс на кантилевере

от

от 20 190 ₽

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Стул ЛЮКС (НА ПРУТКЕ), желтый

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Стул Висенза СВ (на черной крестовине Сомалиа), желтый

от

от 12 790 ₽ 24

Распродажа

от 11 990 ₽ 24

15 590 ₽ Оптовая цена

Стул ВИСЕНЗА (НА 4 НОЖКАХ С ПОДЛОКОТНИКАМИ И СТОЛИКОМ), голубой

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