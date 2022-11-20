Характеристики товара
Описание
Полубарный табурет Спаркс на крестовине
Материал сиденья: Экокожа
Материал каркаса: Хромированный металл
Стул снабжен поворотно подъемным механизмом газ-лифт
Минимальный срок службы в домашних условиях: 3 года
Условия эксплуатации и хранения: t 0—35 °С, влажность до 80%, нагрузка на газ-лифт до 120 кг
Техническая информация для оптовых клиентов
Кол-во в стандартной упаковке, шт.: 2
Вес стандартной упаковки, кг.: 8.3
Объем стандартной упаковки, кубм.: 0.045
Основные характеристики
- Высота480/610 мм
- Высота до сиденья480/610 мм
- Высота спинки420 мм
- Ширина330 мм
- Глубина330 мм
- Ширина сиденья330 мм
- Глубина сиденья330 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасабук
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки8.30 кг