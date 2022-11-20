Характеристики товара
Описание
Подбираете мебель для кафе или ресторана?
Серия Tom - именно то, что вы искали! Их лаконичный и, вместе с тем, запоминающийся внешний вид придется по душе вашим гостям и заставит их приходить к вам снова и снова.
Стулья Tom отлично подходят и для гостиной или столовой в частной квартире или доме. Они идеально сочетаются с современным интерьером, оформленным в стиле Лофт или Винтаж.
Стулья на металлическом каркасе невероятно устойчивы и надежны: максимально допустимая нагрузка, рекомендованная производителем, составляет 150 килограмм!
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина600 мм
- Глубина560 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес5.2 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяэкокожа
- Максимальная нагрузка150 кг
- Цветбежевый, черный