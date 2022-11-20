Товар в корзине. Перейти
Кресло Оскар розовое - фото 1Кресло Оскар розовое - фото 2Кресло Оскар розовое - фото 3

Кресло Оскар розовое

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Мауро
Кресло Мауро
Следующий Стул Теодоро
Кресло Мауро

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота865 мм
  • Высота до сиденья515 мм
  • Ширина590 мм
  • Длина590 мм
  • Вес7.6 кг
  • Объем0.12 мл
  • Материал каркасаметалл
  • Размер упаковки4шт/1кор см

Похожие товары

Стул ИзоНастоящее фото товара Стул Изо, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
133Хит

Стул Изо

Настоящее фото товара Стул Изо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
11

Стул Изо Хром

Настоящее фото товара Стул Аскона, произведённого компанией ChiedoCover
2 290
Оптовая цена
10

Стул Аскона

Кресло АмигоНастоящее фото товара Кресло Амиго, произведённого компанией ChiedoCover
от36 890
Оптовая цена
11

Кресло Амиго

Кресло АльфаНастоящее фото товара Кресло Альфа, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена
13

Кресло Альфа

Кресло КомфортНастоящее фото товара Кресло Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена
14

Кресло Комфорт

Кресло КС-2Настоящее фото товара Кресло КС-2, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена
8

Кресло КС-2

Кресло КС-6Настоящее фото товара Кресло КС-6, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена
10

Кресло КС-6

Кресло ПрестижНастоящее фото товара Кресло Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена
12

Кресло Престиж

Кресло РегалНастоящее фото товара Кресло Регал, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
Оптовая цена
14

Кресло Регал

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Стол Лестер, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
15

Стол Лестер

Диван CinemaНастоящее фото товара Диван Cinema, произведённого компанией ChiedoCover
327 987
Оптовая цена
15

Диван Cinema

Стол круглый Спутник 1000, шпонНастоящее фото товара Стол круглый Спутник 1000, шпон, произведённого компанией ChiedoCover
от31 990
Оптовая цена
13

Стол круглый Спутник 1000, шпон

Кресло JutНастоящее фото товара Кресло Jut, произведённого компанией ChiedoCover
от85 990
Оптовая цена
8

Кресло Jut

Стул Felix, серыйНастоящее фото товара Стул Felix, серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена
9

Стул Felix, серый

В наличии 41 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден