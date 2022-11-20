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Стол кофейный Колорадо, серый

14 оценок
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Стул Ститч Хани велюр пыльно-розовый ножки дерево

Характеристики товара

Описание

Стильный золотой журнальный столик с красивой столешницей из стекла гармонично впишется в интерьер дома, дачи, кафе, гостиницы и остальных зон отдыха.

ПРОЧНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ металлический каркас окрашен золотой краской, устойчивой к механическому воздействию. Столешница выполнена из толстого закаленного стекла с безопасной обработанной кромкой (толщина стекла 5 мм, расстояние от края до крепления 70 мм).

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ОПОРЫ На шарнирах позволяют комфортно ставить столик на неровной поверхности. На опорах имеются подпятники из эластичной резины, которые придают антискользящие свойства.

Количество изделий в упаковке: 1
Вид упаковки: картон
Размер упаковки:
Ширина 580 мм
Глубина 490 мм
Высота 70 мм
Вес в упаковке, кг: 4.30
Объем упаковки, м3: 0.020

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Основные характеристики

  • Высота560 мм
  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес3,2 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Цветжелтый, прозрачный

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