Характеристики товара
Описание
Изделие неокрашенное. Пиковая нагрузка 50 кг.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в гофрокороб.
Вес: 2,44 кг
Высота: 60 см
Ширина: 35 см
Длина: 35 см
Упаковка (Д*Ш*В): 60х36х5 см
Упаковка (объем): 0,011 м3
Упаковка (вес): 2,52 кг
Площадь покраски: 0,83 м2
Высота сиденья: 30 см
Ширина сиденья: 32 см
Длина сиденья: 31 см
Основные характеристики
- Высота600 мм
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Вес2,5 кг
- Материал каркасадерево