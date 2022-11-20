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Стул Томас - фото 1

Стул Томас

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Стол Майами Бич

Характеристики товара

Описание

Изделие неокрашенное. Пиковая нагрузка 50 кг.
Материал - сосна (массив/срощенный массив), шиповано-клееные соединения собраных узлов, оцинкованная фурнитура. Поставка в разобранном виде, упаковано в гофрокороб.

Вес: 2,44 кг
Высота: 60 см
Ширина: 35 см
Длина: 35 см
Упаковка (Д*Ш*В): 60х36х5 см
Упаковка (объем): 0,011 м3
Упаковка (вес): 2,52 кг
Площадь покраски: 0,83 м2
Высота сиденья: 30 см
Ширина сиденья: 32 см
Длина сиденья: 31 см

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Основные характеристики

  • Высота600 мм
  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Вес2,5 кг
  • Материал каркасадерево

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