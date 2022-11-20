Кресло Милан
12 190 ₽
Глубина посадочного места 48 см
Ширина посадочного места 47 см
Высота посадочного места 48 см
Опоры: массив Бука: Белый, Ваниль,Венге
Молдинг: Никель, Бронза
Чехол для стола 01
Чехол для стола 04
Чехол для стола 08
Чехол для стола 10
Чехол для стола 05, D80см, H110см
Комплект Фуршетный
Чехол для стола 03, фиолетовый
Барная стойка Дезмонд Х белая
Барная стойка Дезмонд Х дуб, белая
Барная стойка Парсон, белая
Барная стойка Парсон, черная
Стойка PROBARRIER
Стойка ограждение 2Belt
Стойка ограждение 2Belt (широкая лента)
Стойка LEURBARRIER SLIM
Стойка PROBARRIER SLIM
Стойка JETBELT