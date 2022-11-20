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Кресло Миан, букле, ножки металл

Артикул: CH-052-167
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.

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Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья450 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья520 мм
  • Высота спинки360 мм
  • Вес8.2 кг
  • Обивкабукле
  • Материал ножекметалл
  • Цветбелый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки660 мм
  • Высота упаковки500 мм
  • Глубина упаковки620 мм
  • Объём упаковки0.20 м3

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