Характеристики товара
Описание
На ножках предусмотрены специальные подпятники, которые предотвращают скольжение и повреждения напольного покрытия.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина660 мм
- Высота840 мм
- Ширина сиденья450 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья520 мм
- Высота спинки360 мм
- Вес8.2 кг
- Обивкабукле
- Материал ножекметалл
- Цветбелый, черный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Ширина упаковки660 мм
- Высота упаковки500 мм
- Глубина упаковки620 мм
- Объём упаковки0.20 м3