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Стул барный Saba, светло-серый, велюр - фото 1Стул барный Saba, светло-серый, велюр - фото 2Стул барный Saba, светло-серый, велюр - фото 3Стул барный Saba, светло-серый, велюр - фото 4

Стул барный Saba, светло-серый, велюр

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Характеристики товара

Описание

Стул барный Saba, светло-серый, велюр
Материал: велюр / металл
Цвет: светло - серый / черный
Материал основания: металл
Цвет основания: черный
Ширина, мм: 590
Глубина, мм: 500
Высота, мм: 850
Глубина сидения, мм: 410
Высота до сидения мин., мм: 630
Высота до сидения макс., мм: 840
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Наличие подголовника: нет

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Основные характеристики

  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья630 мм
  • Ширина590 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Вес11.2 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьявелюр
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветбелый, серый
  • Размер упаковки59/34/55 см
  • Страна изготовленияКитай
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