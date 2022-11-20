Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина480 мм
- Глубина550 мм
- Высота800 мм
- Материал каркасаметалл
Стул Чикаго, золото, корона красная
Стул Даллас, золото, корона красная
Стул Орегон, золото, корона красная
Стул Connor Lux бархат синий
Стул UNO soft серый
Стул William ромб бархат синий
Стул William, ромб, бархат серый
Стул William ромб бархат светло-серый
Стул William ромб бархат пепельно-бежевый
Стул William ромб бархат винно-красный
Стол складной Виктория 120 белый, чемодан
Стол Лидер 1, 1500х800, белый
Комплект Стол с фуршетной юбкой
Стол ЛИРА-1, 1300x800
Стол ОРИОН-6, D1100
Стол ЛИРА-12, раздвижной, 2000/2500x1000
Стол ЛИРА-14, 1300x800
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло