Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Дарио, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Дарио, белый
84 оценки
17 890
Товар в корзине. Перейти
Стул Дарио, белый - фото 1Стул Дарио, белый - фото 2Стул Дарио, белый - фото 3Стул Дарио, белый - фото 4

Стул Дарио, белый

Артикул: CH-030-216
84 оценки
Основные характеристики
  • Длина480 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота920 мм
  • Вес8.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Хит 25 мм, экокожа Комета Голд, тёмный орех
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа Комета Голд, тёмный орех от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем
Фотография товара Стул Кьявари-2 белый, с мягким сиденьем от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина480 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота920 мм
  • Вес8.2 кг
  • Количество мест1
  • Цветбелый
  • Обивкаэкокожа
  • Цвет каркасасеребряный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.16 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 34020
2 920 ₽

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

81
  • коричневый
  • бежевый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69022
2 165 ₽

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

145
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Малта 09, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Малта 09, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 84012
4 340 ₽

Стул Хит 25 мм с широким сидением, шенилл Малта 09, каркас белый

15
  • красный
  • серый
  • синий
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59025
2 105 ₽

Стул Хит 20мм, жаккард корона светло-бежевый, каркас золото

13
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20, велюр Вивальди 02, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20, велюр Вивальди 02, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59032
2 325 ₽

Стул Хит 20, велюр Вивальди 02, каркас шампань

6
Фотография товара Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Римини, массив березы, кожзам ваниль

15
  • коричневый, черный
  • белый, золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул Кларент, массив березы, атина от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кларент, массив березы, атина, произведённого компанией ChiedoCover
4 990

Стул Кларент, массив березы, атина

14
  • бежевый
  • коричневый, белый, золотой
Фотография товара Стул Неони, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Неони, белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 490

Стул Неони, белый

5
  • Стул Неони, белый
  • черный
В наличии 21 шт.
Фотография товара Стул Вентер, сиреневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вентер, сиреневый, произведённого компанией ChiedoCover
29 990

Стул Вентер, сиреневый

12
В наличии 50 шт.
Фотография товара Стул Меган СН, велюр, зелёный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Меган СН, велюр, зелёный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул Меган СН, велюр, зелёный

6
В наличии 62 шт.

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5907
4 890 ₽

Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800

12
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр оливковый

46
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 100*70

8
  • белый, антрацит
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42
Фотография товара Стол барный Миа Бар, черная столешница, черное основание от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Миа Бар, черная столешница, черное основание, произведённого компанией ChiedoCover
9 490
Оптовая цена

Стол барный Миа Бар, черная столешница, черное основание

12
  • черный
  • белый
В наличии 38 шт.
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
Фотография товара Cтол кофейный «Аран» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтол кофейный «Аран», произведённого компанией ChiedoCover
48 090
Оптовая цена

Cтол кофейный «Аран»

34
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400*900, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400*900, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400*900, черный, серый

6
Фотография товара Чехол на стул 01 с прямой спинкой, стрейч бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01 с прямой спинкой, стрейч бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от670

Чехол на стул 01 с прямой спинкой, стрейч бежевый

41

Другие товары из раздела банкетные стулья

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Боди 25мм - коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Боди 25мм - коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 13029
2 980 ₽

Стул Боди 25мм - коричневый

121
  • коричневый
  • серый
  • черный
Фотография товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий, произведённого компанией ChiedoCover
5 690

Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий

5
  • синий
  • серый
  • бежевый
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм, с подлокотниками и широким сиденьем, арш бежевый, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, с подлокотниками и широким сиденьем, арш бежевый, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7908
3 025 ₽

Стул Хит 20мм, с подлокотниками и широким сиденьем, арш бежевый, коричневый

10
Фотография товара Стул Каскад, дуб антрацит, канцлер ЛОФТ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Каскад, дуб антрацит, канцлер ЛОФТ, произведённого компанией ChiedoCover
7 490

Стул Каскад, дуб антрацит, канцлер ЛОФТ

13
  • белый, светло-коричневый
  • бежевый, венге
  • коричневый, темно-коричневый
  • оранжевый, антрацит
Фотография товара Стул К0, капучино, канцлер КВАРЦ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К0, капучино, канцлер КВАРЦ, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул К0, капучино, канцлер КВАРЦ

13
  • бежевый, белый
  • коричневый, светло-коричневый
  • серый, светло-коричневый
Фотография товара Стул К0, капучино, альба 092 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул К0, капучино, альба 092, произведённого компанией ChiedoCover
8 590

Стул К0, капучино, альба 092

8
  • бежевый, белый
  • коричневый, светло-коричневый
  • серый, светло-коричневый
Фотография товара Стул Сентор, темный ясень, марсель латте от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сентор, темный ясень, марсель латте, произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Стул Сентор, темный ясень, марсель латте

14
  • бежевый, серый
  • коричневый, серый
  • белый, светло-коричневый
Фотография товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель, произведённого компанией ChiedoCover
4 890

Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель

10
  • коричневый, серый, черный
  • зеленый, темно-коричневый
Фотография товара Стул Кларенс, массив бука, андрис черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кларенс, массив бука, андрис черный, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Стул Кларенс, массив бука, андрис черный

5
  • черный, золотой, темно-коричневый
  • бежевый, золотой, темно-коричневый
Фотография товара Стул Осла, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Осла, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 090

Стул Осла, белый, черный

14
  • белый, черный
  • черный, темно-серый
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Стул Дарио, белый
Стул Дарио, белый
17 890
В корзине

С этим товаром покупают

МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5907
4 890 ₽

Стол Лидер 2, бук, черный, 1800х800

12
Фотография товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр оливковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Чехол на стул Франкфурт, крупный ромб, велюр оливковый

46
Настоящее фото товара Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 100*70, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена

Стол мобильный складной кронберг, белый, 25 мм, 100*70

8
  • белый, антрацит
  • коричневый, антрацит
  • антрацит, темно-серый
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности