Товар в корзине. Перейти
Стул Дарио, белый - фото 1Стул Дарио, белый - фото 2Стул Дарио, белый - фото 3Стул Дарио, белый - фото 4

Стул Дарио, белый

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Дарио
Стул Дарио
Следующий Стул Дарио, бежевый
Стул Дарио

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота920 мм
  • Ширина460 мм
  • Длина480 мм
  • Вес8.2 кг
  • Количество мест1
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.16 м3

Похожие товары

Стул Патрик 20ммНастоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 19021
2 760 ₽
106Хит

Стул Патрик 20мм

Стул Азия 20ммНастоящее фото товара Стул Азия 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 49031
2 150 ₽
135Хит

Стул Азия 20мм

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневаяНастоящее фото товара Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99017
2 390 ₽
6

Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая

Стул Дания 25ммНастоящее фото товара Стул Дания 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 89035
2 890 ₽
16

Стул Дания 25мм

Стул Боди 25ммНастоящее фото товара Стул Боди 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽
13

Стул Боди 25мм

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневыйНастоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99024
2 600 ₽
6

Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый

Стул Хит 25мм с подлокотникамиНастоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
от2 29018
2 790 ₽
112Хит

Стул Хит 25мм с подлокотниками

Стул Хит 20мм - кожзамНастоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69029
2 350 ₽
11

Стул Хит 20мм - кожзам

Настоящее фото товара Стул Вертекс 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590
9

Стул Вертекс 20мм

Стул Молот 20ммНастоящее фото товара Стул Молот 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75015
2 050 ₽
7

Стул Молот 20мм

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Чехол 66, произведённого компанией ChiedoCover
от990
6

Чехол 66

Чехол 09Настоящее фото товара Чехол 09, произведённого компанией ChiedoCover
от790
9

Чехол 09

Настоящее фото товара Чехол 46 из плотного спандекса, произведённого компанией ChiedoCover
от450
5

Чехол 46 из плотного спандекса

Чехол 02, темно-синийНастоящее фото товара Чехол 02, темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от690
12

Чехол 02, темно-синий

Чехол 02, серыйНастоящее фото товара Чехол 02, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от690
70Хит

Чехол 02, серый

Чехол 48, голубойНастоящее фото товара Чехол 48, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от490
7

Чехол 48, голубой

Чехол 01 с прямой спинкой, бежевыйНастоящее фото товара Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от490
8

Чехол 01 с прямой спинкой, бежевый

Другие товары из разделабанкетные стулья
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый аршНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
от1 55033
2 280 ₽
12

Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш

Стул Хит 25мм - золото, зеленая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75024
2 280 ₽
10

Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона

В наличии 126 шт.
Стул Хит 25мм - золото, коричневая коронаНастоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 75021
2 190 ₽
6

Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона

В наличии 150 шт.
Стул Азия 25ммНастоящее фото товара Стул Азия 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59031
2 280 ₽
121Хит

Стул Азия 25мм

Стул БастерНастоящее фото товара Стул Бастер, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Стул Бастер

Стул Хит 20мм Лайт - сереброНастоящее фото товара Стул Хит 20мм Лайт - серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29032
1 890 ₽
6

Стул Хит 20мм Лайт - серебро