МИНПРОМТОРГ
от2 130₽29
2 980 ₽
Стул Боди 25мм - коричневый
5 690₽
Стул Милан с гибкой спинкой, коричневый, синий
АкцияМИНПРОМТОРГ
от2 790₽8
3 025 ₽
Стул Хит 20мм, с подлокотниками и широким сиденьем, арш бежевый, коричневый
7 490₽
Стул Каскад, дуб антрацит, канцлер ЛОФТ
8 590₽
Стул К0, капучино, канцлер КВАРЦ
8 590₽
Стул К0, капучино, альба 092
14 390₽
Стул Сентор, темный ясень, марсель латте
4 890₽
Стул Ренесс, массив березы, андрис винзель
11 290₽
Стул Кларенс, массив бука, андрис черный
8 090₽
Стул Осла, белый, черный
В наличии 1 шт.