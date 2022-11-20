Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота920 мм
- Ширина460 мм
- Длина480 мм
- Вес8.2 кг
- Количество мест1
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.16 м3
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - кожзам
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Стул Хит 25мм - золото, зеленая корона
Стул Хит 25мм - золото, коричневая корона
Стул Азия 25мм
Стул Бастер
Стул Хит 20мм Лайт - серебро