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Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге - фото 1Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге - фото 2Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге - фото 3Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге - фото 4Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге - фото 5Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге - фото 6

Стул барный 01, шенилл RAIN watter green, морилка венге

5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - Шенилл RAIN watter green
Цвет ножек Венге

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Основные характеристики

  • Высота1050 мм
  • Высота до сиденья750 мм
  • Ширина550 мм
  • Глубина570 мм
  • Цветсерый

Выполненные заказы

Барный стул 01, Труссарди 37/1, ножки-красное дерево
Барный стул 01, Труссарди 37/1, ножки-красное деревоБарный стул 01, Труссарди 37/1, ножки-красное деревоБарный стул 01, Труссарди 37/1, ножки-красное деревоБарный стул 01, Труссарди 37/1, ножки-красное дерево
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