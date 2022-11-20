Характеристики товара
Описание
Материал - Шенилл RAIN watter green
Цвет ножек Венге
Основные характеристики
- Высота1050 мм
- Высота до сиденья750 мм
- Ширина550 мм
- Глубина570 мм
- Цветсерый
Материал - Шенилл RAIN watter green
Цвет ножек Венге
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