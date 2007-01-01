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Настоящее фото товара Кресло Дакота, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Дакота
45 оценок
24 290
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Кресло Дакота

Артикул: CH-000-986
45 оценок
Основные характеристики
  • Ширина750 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота1250 мм
  • Материал ножекбук
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Дакота - стильная модель для атмосферных пространств

Подходит для: рестораны, бары, дизайнерские кафе.

Преимущества:

- выразительный дизайн
- создаёт акцент в интерьере
- комфортная посадка

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина820 мм
  • Высота1250 мм
  • Материал ножекбук
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкамикровельвет

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиСкачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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