Распродажа
от5 590₽40
9 190 ₽
Тюльпан лайт, велюр серый, ножки металл
от5 390₽
Оптовая цена
Стул Скай, желтый, ножки белые
В наличии 45 шт.
от16 290₽
Оптовая цена
Стул барный Стиль, красный
5 290₽
Оптовая цена
Стул Джонс
Распродажа
от4 490₽17
5 390 ₽Оптовая цена
Стул Флекс Нью, велюр, антрацитовый
В наличии 43 шт.
6 890₽
Стул мягкий, серый, экокожа, каркас металл, черный
В наличии 20 шт.
12 490₽
Стул Старс В.С, каркас белый, велюр бирюзовый
3 990₽
Стул Одди Оригинал, велюр, пыльно-синий
В наличии 2 шт.
4 590₽
Стул Флекс Оригинал, велюр, пыльно-оливковый
5 190₽
Стул Мускус, пирамида, кожа, бежевый, серебряный