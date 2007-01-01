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Настоящее фото товара Стул Роза, велюр сирень,белые ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки
56 оценок
7 99011
8 890 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 1Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 2Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 3Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 4Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 5Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 6Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 7Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 8Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Роза, велюр сирень,белые ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Роза, велюр сирень,белые ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Роза, велюр сирень,белые ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Роза, велюр сирень,белые ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Роза, велюр сирень,белые ножки производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Роза, велюр сирень,белые ножки производства ChiedoCover
+145Реальное изображение товара 7 Стул Роза, велюр сирень,белые ножки производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Роза, велюр сирень,белые ножки

Артикул: CH-016-431
56 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево
  • Цветсиреневый, белый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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