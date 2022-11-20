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Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 1Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 2Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 3Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 4Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 5Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 6Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 7Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - фото 8

Стул Роза, велюр сирень,белые ножки

40 оценок
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Стол Гранд

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветсиреневый, белый

Популярные варианты обивки

Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете 0909
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете LilacLilac
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете CreamCream
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете 666666
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете 0404
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете ecruecru
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете 1414
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете 88
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете 4141
Стул Роза, велюр сирень,белые ножки - обивка в цвете 2626
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Стул Роза, велюр сирень,белые ножки — выполненные заказы

Фотография товара Стул Роза, premier 23, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Стул Роза, premier 23, цвет ножек-белыйФотография товара Стул Роза, Selesta 24, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Роза, Selesta 24, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Роза, велюр жёлтый, цвет ножек -чёрный+золото от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр жёлтый, цвет ножек -чёрный+золото Фотография товара Стул Роза, Тедди 133, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Стул Роза, Тедди 133, цвет ножек-лакФотография товара Стул Роза, Тедди 628, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, Тедди 628, цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Роза, велюр бледно-сиреневый, принт, цвет ножек-красное дерево от компании ChiedoCover.Стул Роза, велюр бледно-сиреневый, принт, цвет ножек-красное деревоФотография товара Cтул Роза, велюр нежно-розовый, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Cтул Роза, велюр нежно-розовый, цвет ножек-старинный орехФотография товара Cтул Роза Диамант, велюр бордовый, цвет ножек-лак от компании ChiedoCover.Cтул Роза Диамант, велюр бордовый, цвет ножек-лакФотография товара Стул Роза, ярко-голубой велюр, белые ножки от компании ChiedoCover.Стул Роза, ярко-голубой велюр, белые ножкиФотография товара Стул Роза, Bella 11, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Роза, Bella 11, цвет ножек-старинный орех
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