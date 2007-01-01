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Настоящее фото товара Кресло Шангрила, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Шангрила
40 оценок
26 890
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Шангрила производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 6 Кресло Шангрила производства ChiedoCover
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Кресло Шангрила

Артикул: CH-007-428
40 оценок
Основные характеристики
  • Ширина840 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота650 мм
  • Материал сиденьягобелен, жаккард
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Шангрила - выразительная модель для ресторанов и баров с ярким интерьером.

Подходит для: рестораны, бары, лаунж-зоны.

Преимущества:

- стильный акцент в интерьере
- комфортная посадка
- подходит для плотной расстановки

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина840 мм
  • Глубина650 мм
  • Высота650 мм
  • Материал сиденьягобелен, жаккард
  • Цветкрасный, серый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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