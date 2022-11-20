Фотография Кресло Шангрила от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара

Кресло Шангрила

4.3
Оптовая цена
от 18 990 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Кресло Шангрила
Кресло Шангрила
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Кресло Шангрила

4.3
18990 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота650 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина850 мм
  • Материал сиденьягобелен/ жаккард
  • Цветкрасный, серый

Выполненные заказы

Кресло Шангрила, ткань гобелен
Кресло Шангрила, ткань гобеленКресло Шангрила, ткань гобеленКресло Шангрила, ткань гобеленКресло Шангрила, ткань гобеленКресло Шангрила, ткань гобеленКресло Шангрила, ткань гобелен
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