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Стул Женева, круглая веревка

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Характеристики товара

Описание

Стул "Женева" изготовлен из алюминиевого каркаса необычной оргономической формы. Ножки окрашены в темно-серый цвет специальной износостойкой краской. Оплетка выполнена в ручную современным материалом - роупом. Это эластичные синтетические веревки из высокопрочных полиэфирных волокон, предназанченные для изготовления мебели. Цвет оплетки — темно-серый. В комплекте - небольшая подушка, обладающая влагоотталкивающими свойствами. Чехол - съемный, допускается стирать в стиральной машине.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Ширина620 мм
  • Длина570 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Размер упаковки570х620х80 см

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