Характеристики товара
Описание
Стул "Женева" изготовлен из алюминиевого каркаса необычной оргономической формы. Ножки окрашены в темно-серый цвет специальной износостойкой краской. Оплетка выполнена в ручную современным материалом - роупом. Это эластичные синтетические веревки из высокопрочных полиэфирных волокон, предназанченные для изготовления мебели. Цвет оплетки — темно-серый. В комплекте - небольшая подушка, обладающая влагоотталкивающими свойствами. Чехол - съемный, допускается стирать в стиральной машине.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Ширина620 мм
- Длина570 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасаалюминий
- Размер упаковки570х620х80 см