Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина630 мм
- Высота780 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Каркасморилка светлый орех
- Цветбежевый
- Страна изготовленияРоссия
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