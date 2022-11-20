Характеристики товара
Описание
Данная коллекция стала бестселлером благодаря своей универсальности и прочности. Трубчатые ножки из алюминия прочно вставлены в полипропиленовое сиденье, что делает стул пригодным для самых разнообразных нужд в меблировке. Стул не нагревается и не выгорает на солнце, поэтому будет идеальным решением для использования на открытых площадках. Эти модели могут легко вставляться друг в друга, что обеспечивает удобство использования в общественных местах.
Особенности:
Ножки выполнены из экструдированного трубчатого алюминия Ø28 мм.
Корпус выполнен из полипропилена с помощью газовоздушного формования.
Материал антистатический и устойчивый к ультрафиолетовому излучению.
Накладки на ножки выполнены из полиэтилена серого цвета.
Возможность штабелирования по 5 штук.
Дополнительно можно приобрести боковое соединительное крепление для установки стульев в ряд.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Высота805 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Глубина550 мм
- Материалсталь
- Материал сиденьяпластик
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки805 мм
- Объём упаковки0.21 м3