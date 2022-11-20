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Кресло Гранада

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Характеристики товара

Описание

Стильное кресло «Гранада» для создания зоны отдыха. Каркас выполнен из высокопрочного легкого алюминия темно-серого цвета. На сидениях и спинке предусмотрены подушки темно-серого оттенка. Подушки имеют съемные чехлы, которые обработаны влагоотталкивающей пропиткой. Изделие рассчитано на активное использование как под открытым небом, так и в помещении, в том числе в зоне повышенной влажности. Кресло устойчиво к механическим повреждениям, деформациям, изгибам.

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Основные характеристики

  • Высота560 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1000 мм
  • Вес19 кг
  • Размер упаковки1000x900x5 см

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