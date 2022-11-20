Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота970 мм
- Ширина550 мм
- Глубина520 мм
- Материалпластик
- Цветпрозрачный
Стул алюминиевый Бистро - бежевый
Стул алюминиевый 1201
Стул уличный из реек сосны, темный
Стул Борно
Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
Стул Кьявари Белый, пластиковый
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Кьявари Красный, пластиковый
Стул Наполеон Золотой, пластиковый
Стул Наполеон Серебро, пластиковый
Комод Montana LA-2652
Комод Loft Reg1D1S 90
Ножка шпилька для стола лофт черная 40 см
Салатник 160 мм (680 мл) Royal Circle 6, 36
Одеяло халлофайбер ЭКО
Пуф Гранада 1
Светильник подвесной KH01137
Светильник подвесной KH01140
Стол обеденный GUDI 120*75 белый
Стол АРКОС 6-1