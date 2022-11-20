Характеристики товара
Описание
Кофейный набор «Марсель» состоит из: журнального столика "Глория" - 900х500х400 мм, - двух плетеных стульев "Марсель" - 570х520х800 мм
Каркас мебели изготовлен из алюминия темно-серого цвета. Материал столещницы - HPL молочного цвета, это высококачественный монолитный компакт-пластик, толщииной 12 мм. Каркас стульев и нижняя часть столика оплетены вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон (роуп). Стулья оснащены подушками серого цвета со съемными чехлами. Предусмотрена влагоотталкивающая пропитка материала.
Основные характеристики
- Высота800 мм
- Ширина900 мм
- Длина1740 мм
- Вес22 кг
- Материал каркасаалюминий
- Размер упаковки107х102х90 см