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Кофейный набор Марсель

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Характеристики товара

Описание

Кофейный набор «Марсель» состоит из: журнального столика "Глория" - 900х500х400 мм, - двух плетеных стульев "Марсель" - 570х520х800 мм

Каркас мебели изготовлен из алюминия темно-серого цвета. Материал столещницы - HPL молочного цвета, это высококачественный монолитный компакт-пластик, толщииной 12 мм. Каркас стульев и нижняя часть столика оплетены вручную эластичными синтетическими лентами из высокопрочных полиэфирных волокон (роуп). Стулья оснащены подушками серого цвета со съемными чехлами. Предусмотрена влагоотталкивающая пропитка материала.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина900 мм
  • Длина1740 мм
  • Вес22 кг
  • Материал каркасаалюминий
  • Размер упаковки107х102х90 см

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