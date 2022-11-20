Товар в корзине. Перейти
Каркас стула Luxor - фото 1Каркас стула Luxor - фото 2Каркас стула Luxor - фото 3Каркас стула Luxor - фото 4

Каркас стула Luxor

Артикул: CH-050-814
12 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Каркас банкетки Максим
Каркас банкетки Максим
Следующий Плафон Эдисон Black
Каркас банкетки Максим

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина650 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота885 мм
  • Вес5,98 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

С этим товаром покупают

Распродажа
Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое деревоНастоящее фото товара Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99034
11 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Tolix с подлокотниками белый глянцевый + светлое дерево

В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Люстра Астери: Клевер, произведённого компанией ChiedoCover
от59 890
Оптовая цена
7

Люстра Астери: Клевер

Настоящее фото товара Урна У-02, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена
10

Урна У-02

Диван Кодос 165Настоящее фото товара Диван Кодос 165, произведённого компанией ChiedoCover
от52 290
Оптовая цена
13

Диван Кодос 165

Настоящее фото товара Чайная станция Коруэн, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена
5

Чайная станция Коруэн

Кресло НеапольНастоящее фото товара Кресло Неаполь, произведённого компанией ChiedoCover
9 190
Оптовая цена
10

Кресло Неаполь

Стол Solution, круглый, белый/ черныйНастоящее фото товара Стол Solution, круглый, белый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
13 290
Оптовая цена
7

Стол Solution, круглый, белый/ черный

Другие товары из раздела аксессуары

Настоящее фото товара Плафон Эдисон White, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
2

Плафон Эдисон White

Настоящее фото товара Плафон Эдисон , произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
10

Плафон Эдисон

Настоящее фото товара Лампа-светильник Светодиодный Тамбо Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена
13

Лампа-светильник Светодиодный Тамбо Хром

Настоящее фото товара Лампа-светильник Светодиодный Тамбо Хром 12W, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
4

Лампа-светильник Светодиодный Тамбо Хром 12W

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452Настоящее фото товара Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452, произведённого компанией ChiedoCover
от298
Оптовая цена
5

Лампочка накаливания декоративная Citilux Эдисон T452

Абажур Альпийские вершиныНастоящее фото товара Абажур Альпийские вершины, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена
17

Абажур Альпийские вершины