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Тележка для банкетных столов Table - фото 1

Тележка для банкетных столов Table

Артикул: CH-066-996
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1670 мм
  • Глубина770 мм
  • Высота950 мм
  • Вес29 кг

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