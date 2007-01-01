+7 922 906 67 77
Корзина
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны и кресла
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Кресла
Полукресла
    Новинки
    Популярное
    Лофт
    Мебель Лофт
    Освещение в стиле лофт
    Новинки
    Популярное
    Ткани
    Вид
    Новинки
    Популярное
    Мебель для хранения
    Стеллажи и этажерки
    Комоды и буфеты
    Прихожие и обувницы
    Шкафы
    Шкафы медицинские
      Новинки
      Популярное
      Посуда
      Сервировка стола
      Столовые приборы
        Новинки
        Популярное
        Освещение
        Тип
        Аксессуары
        Стиль
        Новинки
        Популярное
        Оборудование
        Для кейтеринга
        Для кафе и ресторанов
        Для отелей
        Акустическая мебель
        Для салонов красоты
        Для благоустройства
        Для медучреждений
        Оборудование для детей
        Новинки
        Популярное
        Для интерьера
        Стеновые панели
        Вешалки
        Ширмы и перегородки
        Декор
        Ковровые покрытия
        Новинки
        Популярное
        Для гостиниц
        Мебель
        Для ванных комнат
        Гостиничный текстиль
        Постельное белье
        Электроника
        Хранение и уход
          Новинки
          Популярное
          Подборки товаров
          По цвету
          По стилю
          По событиям
          Другие
          По расположению
          По моделям
          По профессиям
          По стране производителя
          Для улицы
          Товары по акции

          Уличные стулья

          от 290 ₽
          Сначала популярные
          Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover-7%
          2 690 ₽2 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул уличный Фотон
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, светлый, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, светлый
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover-19%
          1 290 ₽1 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стул уличный Анри, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          1 190 ₽1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул уличный Анри
          Настоящее фото товара Кресло Астралис, произведённого компанией ChiedoCover-10%
          3 790 ₽4 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Астралис
          Настоящее фото товара Кресло алюминиевое Alvdalen, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло алюминиевое Alvdalen
          Настоящее фото товара Стул уличный из реек сосны, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул уличный из реек сосны, темный
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул алюминиевый Бистро - черный
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бордо, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый Бистро - бордо
          Гарантия12 месяцев на нашу продукциюНастоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый Бистро - бежевый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Бистро - темно-коричневый
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 1201, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул алюминиевый 1201
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 18-059, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул алюминиевый 18-059
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый UF1006B, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул алюминиевый UF1006B
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Stapelfeld, произведённого компанией ChiedoCover
          3 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул алюминиевый Stapelfeld

          Какие стулья идеально Вам подойдут?

          Ответьте на 4 вопроса, и мы подберем лучший вариант

          Подобрать стулья
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый 3064, произведённого компанией ChiedoCover
          2 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул алюминиевый 3064
          Настоящее фото товара Стул уличный Фотон, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул уличный Фотон
          Настоящее фото товара Кресло Лара, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Лара
          Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
          Настоящее фото товара Кресло Манго, произведённого компанией ChiedoCover
          7 790 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Манго
          Настоящее фото товара Кресло Лиль, произведённого компанией ChiedoCover
          5 890 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Кресло Лиль
          Настоящее фото товара Кресло 1103PB, произведённого компанией ChiedoCover
          2 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло 1103PB
          Настоящее фото товара Кресло Голд-2, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Голд-2
          Настоящее фото товара Кресло Фино, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Кресло Фино
          Настоящее фото товара Кресло Куго, произведённого компанией ChiedoCover
          5 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло Куго
          Настоящее фото товара Кресло Голд, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло Голд
          Настоящее фото товара Кресло FA-009B, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Кресло FA-009B
          Настоящее фото товара Кресло уличное FA-006B, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Кресло уличное FA-006B
          Доставкаот 2 дней по России и СНГНастоящее фото товара Стул Карро, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Карро
          Настоящее фото товара Стул Борно, произведённого компанией ChiedoCover-13%
          Хит
          2 190 ₽2 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Борно
          Настоящее фото товара Стул Парма, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Парма
          Настоящее фото товара Стул Совер, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Совер
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый UF1064, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул алюминиевый UF1064
          Настоящее фото товара Стул алюминиевый Alunda, произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул алюминиевый Alunda
          Настоящее фото товара Кресло Поль, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Кресло Поль
          Настоящее фото товара Кресло Bali-R, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Кресло Bali-R
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover-5%
          Хит
          4 090 ₽4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Кьявари Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Кьявари Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Кьявари Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Кьявари Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Наполеон Золотой, пластиковый
          Низкие ценыИ скидки каждый день!Настоящее фото товара Стул Наполеон Серебро, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Наполеон Серебро, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Наполеон Белый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Наполеон Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Victoria Ghost Дымчатый, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Victoria Ghost Красный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Victoria Ghost Прозрачный, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 890 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Victoria Ghost Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул Феникс Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Феникс Прозрачный, пластиковый

          Почему нас выбирают?

          • Быстрая доставка

            от 2 дней, по всей России и СНГ

          • Низкие цены

            на всю продукцию, скидки и акции

          • Бесплатные образцы

            мебели и текстиля

          • Удобная оплата

            Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

          • Своё производство

            Более 90% продукции мы производим сами

          • В наличии и под заказ

            Готовая к отправке и индивидуальная продукция

          Подробнее о ChiedoCover

          Частые вопросы

          • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

            Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

            Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

          Есть другие вопросы?

          Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
          с политикой конфиденциальности

          Отзывы о продукции ChiedoCover

          Все отзывы

          Нас рекомендуют