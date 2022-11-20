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Светильник подвесной KH01143 - фото 1Светильник подвесной KH01143 - фото 2

Светильник подвесной KH01143

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Светильник подвесной KH01145
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Светильник подвесной KH01145

Характеристики товара

Описание

Тип цоколя: E 27

Тип лампочки: Накаливания

Количество ламп: 1

Мощность ламп (W): 25

Напряжение (V): 220

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Основные характеристики

  • Высота300 мм
  • Диаметр170 мм
  • Материалстекло, металл

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