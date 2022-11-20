Светильник настольный Cat с подсветкой

15 оценок

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Светильник настольный Cat с подсветкой

4.9
3 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

Настольный светильник Cat со светодиодной подсветкой изготовлен из полиэтилена низкого давления. Внутрь пластикового корпуса встроен светодиодный элемент с нерегулируемой белой подсветкой или разноцветным RGB-свечением в зависимости от комплектации. Во втором случае в комплект будет входить пульт дистанционного управления для изменения цвета и регулировки интенсивности освещения.

Светильник Cat защищен от влаги и пыли по стандарту IP 44. Он не пропускает воду и может использоваться в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи бассейнов и водоемов. Устройство подключается к электрической сети 220V, но может работать автономно от аккумулятора. Приобрести аккумуляторы также можно у нас. Полного заряда батареи хватает на 8-10 часов непрерывной работы.

Сферы использования светильников Cat:

  • Организация дополнительного освещения и локальная подсветка;
  • Украшение ресторанов, кафе, ночных клубов, номеров гостиниц, торговых помещений;
  • Ландшафтный дизайн;
  • Декорирование ванных комнат, бань, саун и других помещений с повышенной влажностью;
  • Благоустройство зон отдыха, детских площадок;
  • Оформление фотозон.
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Основные характеристики

  • Высота410 мм
  • Материалполиэтилен
  • Диаметр323 мм

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 3790
220V RGB/W 4590
Аккумулятор RGB/W 5490

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