Настольный светильник Cat со светодиодной подсветкой изготовлен из полиэтилена низкого давления. Внутрь пластикового корпуса встроен светодиодный элемент с нерегулируемой белой подсветкой или разноцветным RGB-свечением в зависимости от комплектации. Во втором случае в комплект будет входить пульт дистанционного управления для изменения цвета и регулировки интенсивности освещения.
Светильник Cat защищен от влаги и пыли по стандарту IP 44. Он не пропускает воду и может использоваться в помещениях с повышенной влажностью, а также вблизи бассейнов и водоемов. Устройство подключается к электрической сети 220V, но может работать автономно от аккумулятора. Приобрести аккумуляторы также можно у нас. Полного заряда батареи хватает на 8-10 часов непрерывной работы.
Сферы использования светильников Cat:
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|3790
|220V
|RGB/W
|4590
|Аккумулятор
|RGB/W
|5490
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