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Настоящее фото товара Подвесной светильник V2892-3P Martin 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
Подвесной светильник V2892-3P Martin 3*E27*60W
43 оценки
10 09067
29 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Подвесной светильник V2892-3P Martin 3*E27*60W - фото 1Подвесной светильник V2892-3P Martin 3*E27*60W - фото 2
Распродажа

Подвесной светильник V2892-3P Martin 3*E27*60W

Артикул: CH-027-082
43 оценки
Основные характеристики
  • Длина560 мм
  • Ширина560 мм
  • Высота1200 мм
  • Диаметр560 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Светильник Moderli V2892-3P Martin 3*E27*60W подвесной

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина560 мм
  • Ширина560 мм
  • Высота1200 мм
  • Диаметр560 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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