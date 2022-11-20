Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник Martin, состоящий из 3-х плафонов в современном стиле. Лаконичное и мягкое сочетание разных форм плафонов поможет заполнить потолочное пространство, не нагружая его лишними элементами. Общая высота светильника 120 см., оптимальный вариант для комнат с высокими потолками. Благодаря использованию нескольких источников света, общая мощность светильника составляет 180 Вт, а площадь освещения 6 кв.м. Светильник Martin отличный вариант для кухни, гостиной и прихожей.
- Площадь освещения 6 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 3
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 180 Вт.
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 41*39*40
Вес брутто: 3,4
Объем: 0,064
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Ширина560 мм
- Длина560 мм
- Диаметр560 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветбелый