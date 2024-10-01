Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник Niko — это стильное решение для современных интерьеров. Плафон из фетра обеспечивает отличные акустические свойства (NRC = 0,7), снижая уровень шума в помещении. Мощность 7 Вт позволяет осветить до 12 м². Светильник излучает теплый свет, создавая уютную атмосферу. Благодаря круглой форме плафона и регулируемой высоте, он идеально подойдет для интерьеров в гостиной, спальне, кафе или кухне. Светильник станет стильным дополнением для гостиниц, загородных домов и детских комнат.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина60 мм
- Глубина60 мм
- Высота1711 мм
- Материалметалл, стекло
- Мощность7 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный, оливковый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки615 мм
- Высота упаковки150 мм
- Глубина упаковки615 мм
- Объём упаковки0.06 м3
- Вес упаковки3 кг