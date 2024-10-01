Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной светодиодный V11094-PL Niko - фото 1Светильник подвесной светодиодный V11094-PL Niko - фото 2Светильник подвесной светодиодный V11094-PL Niko - фото 3Светильник подвесной светодиодный V11094-PL Niko - фото 4

Светильник подвесной светодиодный V11094-PL Niko

Артикул: CH-066-935
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка деревянная Грация 4/5 орех
Фотография товара Вешалка деревянная Грация 4/5 орех от компании ChiedoCover.
Следующий Вешалка Дуга серебро
Фотография товара Вешалка Дуга серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник Niko — это стильное решение для современных интерьеров. Плафон из фетра обеспечивает отличные акустические свойства (NRC = 0,7), снижая уровень шума в помещении. Мощность 7 Вт позволяет осветить до 12 м². Светильник излучает теплый свет, создавая уютную атмосферу. Благодаря круглой форме плафона и регулируемой высоте, он идеально подойдет для интерьеров в гостиной, спальне, кафе или кухне. Светильник станет стильным дополнением для гостиниц, загородных домов и детских комнат.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина60 мм
  • Глубина60 мм
  • Высота1711 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность7 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветчерный, оливковый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки615 мм
  • Высота упаковки150 мм
  • Глубина упаковки615 мм
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Вес упаковки3 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подвесной светильник Dallas №4, произведённого компанией ChiedoCover
39 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Dallas №4

45
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01124, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Светильник подвесной KH01124

40
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник V3071- 1PL Birds 1*LED*6W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник V3071- 1PL Birds 1*LED*6W, произведённого компанией ChiedoCover
от13 19035
19 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник V3071- 1PL Birds 1*LED*6W

38
В наличии 45 шт.В пути 30 шт.
Фотография товара Светодиодный потолочный светильник с пультом V2851-CL Rita LED 130W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный потолочный светильник с пультом V2851-CL Rita LED 130W, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Светодиодный потолочный светильник с пультом V2851-CL Rita LED 130W

34
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, 3 светильника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, 3 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от22 390
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, коричневый, 3 светильника

32
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ragno, черный, 12 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от25 890
Оптовая цена

Подвесной светильник Ragno, черный, 12 светильников

50
Настоящее фото товара Светильник Эмир подвесной Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Светильник Эмир подвесной Бронза

33
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V1690-1P Silestia от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V1690-1P Silestia, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99034
7 490 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V1690-1P Silestia

9
В наличии 23 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной V11108-P Plane от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V11108-P Plane, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99016
12 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V11108-P Plane

8
В наличии 44 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10884-PL Elli от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10884-PL Elli, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10884-PL Elli

10
В наличии 159 шт.В пути 100 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скамья Роща 1, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Скамья Роща 1

47
Фотография товара Кресло Каван, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Каван, коричневое , произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Кресло Каван, коричневое

45
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Табурет вращающийся Спаркс, красный

43
В наличии 32 шт.
Фотография товара Зеркало в раме Лидс Florentine Silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Лидс Florentine Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена

Зеркало в раме Лидс Florentine Silver

40
Распродажа
Фотография товара Кресло офисное TopChairs Techno серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs Techno серый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 29032
20 990 ₽Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs Techno серый

12
В наличии 122 шт.В пути 80 шт.
Фотография товара Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка чайная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Риволи», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

15
В наличии 1008 шт.

Другие товары из раздела подвесные светильники

Настоящее фото товара Потолочный светильник Solen №1, произведённого компанией ChiedoCover
19 990
Оптовая цена

Потолочный светильник Solen №1

45
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ring №1, произведённого компанией ChiedoCover
18 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Ring №1

37
Настоящее фото товара Подвесной светильник Bellevue №1, произведённого компанией ChiedoCover
8 690
Оптовая цена

Подвесной светильник Bellevue №1

35
Настоящее фото товара Подвесной светильник Louvre №1, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Louvre №1

37
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01113, произведённого компанией ChiedoCover
от17 290

Светильник подвесной KH01113

53
В наличии 5 шт.
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5061-PL Eclipce от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5061-PL Eclipce, произведённого компанией ChiedoCover
от28 590
Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5061-PL Eclipce

49
Фотография товара Подвесной светильник Стоктон, Белый Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Стоктон, Белый Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Стоктон, Белый Хром

36
Фотография товара Подвесной светильник Джек LED пересекающийся малый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Джек LED пересекающийся малый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Подвесной светильник Джек LED пересекающийся малый, хром

32
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной V10448-1P Ravenna от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V10448-1P Ravenna, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99029
6 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V10448-1P Ravenna

10
В наличии 40 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной V11014-P Flake от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V11014-P Flake, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19049
9 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V11014-P Flake

5
В наличии 61 шт.

Товар в корзине

Светильник подвесной светодиодный V11094-PL Niko
Светильник подвесной светодиодный V11094-PL Niko
от 13 290
15 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Скамья Роща 1, произведённого компанией ChiedoCover
от29 390
Оптовая цена

Скамья Роща 1

47
Фотография товара Кресло Каван, коричневое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Каван, коричневое , произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Кресло Каван, коричневое

45
Настоящее фото товара Табурет вращающийся Спаркс, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Табурет вращающийся Спаркс, красный

43
В наличии 32 шт.
Фотография товара Зеркало в раме Лидс Florentine Silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Зеркало в раме Лидс Florentine Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от53 990
Оптовая цена

Зеркало в раме Лидс Florentine Silver

40