Характеристики товара
Описание
Изящный светодиодный потолочный светильник Abel c пультом. Светильник обладает ярким образом за счет сочетания мягкого основного освещения и красивого преломления света через декорированные вставки. Светодиодная лента общей мощностью 156 Вт и со световым потоком 7480 Лм обеспечивает качественное освещение. С помощью пульта управления можно настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Воздушный образ и плавные линии светильника дополнят любой современный интерьер, идеальный вариант для освещения зала, гостиной или кухни.
- Площадь освещения 4 м2
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 156 Вт.
- Общая мощность светильника 156 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 70*70*12
Вес брутто:
Объем: 0,588
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Ширина450 мм
- Длина650 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, прозрачный