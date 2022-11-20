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Светодиодный потолочный светильник с пультом V2920-WCL Abel LED 152W

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Изящный светодиодный потолочный светильник Abel c пультом. Светильник обладает ярким образом за счет сочетания мягкого основного освещения и красивого преломления света через декорированные вставки. Светодиодная лента общей мощностью 156 Вт и со световым потоком 7480 Лм обеспечивает качественное освещение. С помощью пульта управления можно настроить цветовую температуру в пределах 3000K-6500K. Воздушный образ и плавные линии светильника дополнят любой современный интерьер, идеальный вариант для освещения зала, гостиной или кухни.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 156 Вт.
  • Общая мощность светильника 156 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 70*70*12

Вес брутто:

Объем: 0,588

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина650 мм
  • Материалметалл, пластик
  • Цветбелый, прозрачный

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