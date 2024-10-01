Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник серии Alva в современном стиле. Оригинальный плафон из металла в цвете бронза. В качестве источника света используется лампа накаливания или LED мощьностью 60 Вт, что позволяет осветить 8 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Высота1745 мм
- Материалметалл
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, бронза
Параметры упаковки
- Ширина упаковки350 мм
- Высота упаковки315 мм
- Глубина упаковки350 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Вес упаковки1.60 кг