Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 2
Мощность ламп (W): 40
Напряжение (V): 220
Основные характеристики
- Высота320 мм
- Ширина1200 мм
- Диаметр410 мм
- Материалметалл, дерево
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 2
Мощность ламп (W): 40
Напряжение (V): 220
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