Характеристики товара
Описание
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 25
Напряжение (V): 220
Основные характеристики
- Высота320 мм
- Диаметр400 мм
- Материалметалл, дерево
Тип цоколя: Е 27
Тип лампочки: Накаливания
Количество ламп: 1
Мощность ламп (W): 25
Напряжение (V): 220
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