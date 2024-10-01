Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной светодиодный V10910-PL Tale - фото 1Светильник подвесной светодиодный V10910-PL Tale - фото 2Светильник подвесной светодиодный V10910-PL Tale - фото 3Светильник подвесной светодиодный V10910-PL Tale - фото 4Светильник подвесной светодиодный V10910-PL Tale - фото 5

Светильник подвесной светодиодный V10910-PL Tale

Артикул: CH-066-885
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка деревянная Грация 4/5 орех
Фотография товара Вешалка деревянная Грация 4/5 орех от компании ChiedoCover.
Следующий Вешалка Дуга серебро
Фотография товара Вешалка Дуга серебро от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник в современном стиле в с плафоном из рифленого стекла придает оригинальности и рельефно рассеивает свет. Светильник Tale станет прекрасным дополнением любого помещения. Подойдет для освещения обеденной зоны, кухни, зала, гостиной, а также для баров, ресторанов и кафе. Площадь освещения 3 кв. м. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина120 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота1500 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Мощность6 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбронза

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки1.80 кг

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Подвесной светильник Gelid №2, произведённого компанией ChiedoCover
30 890
Оптовая цена

Подвесной светильник Gelid №2

33
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01149, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690

Светильник подвесной KH01149

78
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01114, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990

Светильник подвесной KH01114

68
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01108, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590

Светильник подвесной KH01108

57
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V2802-3P Adalina 3*GU10*50W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V2802-3P Adalina 3*GU10*50W, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99022
13 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V2802-3P Adalina 3*GU10*50W

30
В наличии 58 шт.В пути 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V3080-5P Sector от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V3080-5P Sector, произведённого компанией ChiedoCover
от11 79058
27 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V3080-5P Sector

42
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник V6060-1P Celebria от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V6060-1P Celebria, произведённого компанией ChiedoCover
от6 49057
14 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник V6060-1P Celebria

37
В наличии 4 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa, произведённого компанией ChiedoCover
от9 59047
17 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10512-PL Mesa

12
В наличии 54 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V10889-PL Atla от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V10889-PL Atla, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19025
6 890 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V10889-PL Atla

12
В наличии 66 шт.В пути 70 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный V11083-PL Cleri от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный V11083-PL Cleri, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49021
11 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный V11083-PL Cleri

15
В наличии 45 шт.

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Eames Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49050
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Eames Коричневый

48
В наличии 9 шт.
Фотография товара Диван прямой Лондон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
46 990
Оптовая цена

Диван прямой Лондон

79
Фотография товара Стул Chilli Q Square, синий велюр/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilli Q Square, синий велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 400
Оптовая цена

Стул Chilli Q Square, синий велюр/ белый каркас

99
Фотография товара Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас

89
В наличии 36 шт.В пути 6 шт.
Фотография товара Офисный стеллаж Эссен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Офисный стеллаж Эссен, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Офисный стеллаж Эссен

42
Фотография товара Стул обеденный Ray Ткань Терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Ray Ткань Терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул обеденный Ray Ткань Терракотовый

5
В наличии 77 шт.
Фотография товара Стол Далтон, керамика мрамор белый, ножки белые от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Далтон, керамика мрамор белый, ножки белые, произведённого компанией ChiedoCover
от40 190
Оптовая цена

Стол Далтон, керамика мрамор белый, ножки белые

5

Другие товары из раздела подвесные светильники

Настоящее фото товара Подвесной светильник Chain №1, произведённого компанией ChiedoCover
29 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Chain №1

43
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ventura №1, произведённого компанией ChiedoCover
35 590
Оптовая цена

Подвесной светильник Ventura №1

47
Настоящее фото товара Подвесной светильник Mabell №1, произведённого компанией ChiedoCover
14 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Mabell №1

49
Настоящее фото товара Подвесной светильник Telford №2, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена

Подвесной светильник Telford №2

42
Настоящее фото товара Подвесной светильник Broni №3, произведённого компанией ChiedoCover
5 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Broni №3

40
Фотография товара Подвесной светильник V2823-5P Natali 5*E14*40W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник V2823-5P Natali 5*E14*40W, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Подвесной светильник V2823-5P Natali 5*E14*40W

47
Фотография товара Светильник подвесной V1210-5P Norte 5*E14*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V1210-5P Norte 5*E14*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от12 990
Оптовая цена

Светильник подвесной V1210-5P Norte 5*E14*60W

31
Фотография товара Светильник Томми, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник Томми, хром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Светильник Томми, хром

45
Настоящее фото товара Подвесной светильник Croco, 12 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от62 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Croco, 12 светильников

48
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной V10438-1P Forli от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V10438-1P Forli, произведённого компанией ChiedoCover
от4 39046
7 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V10438-1P Forli

7
В наличии 47 шт.

Товар в корзине

Светильник подвесной светодиодный V10910-PL Tale
Светильник подвесной светодиодный V10910-PL Tale
от 7 690
10 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стул Eames Коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Eames Коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 49050
4 890 ₽Оптовая цена

Стул Eames Коричневый

48
В наличии 9 шт.
Фотография товара Диван прямой Лондон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диван прямой Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
46 990
Оптовая цена

Диван прямой Лондон

79
Фотография товара Стул Chilli Q Square, синий велюр/ белый каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Chilli Q Square, синий велюр/ белый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от5 400
Оптовая цена

Стул Chilli Q Square, синий велюр/ белый каркас

99
Фотография товара Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от6 590
Оптовая цена

Стул Гемма, бежевый велюр/ черный каркас

89
В наличии 36 шт.В пути 6 шт.