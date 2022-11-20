Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник из коллекции Norte выполнен в современном стиле. Плафон из светлого хрусталя на темном металлическом основании будет эффектным дополнением в любом помещении. Такой светильник прекрасно подойдет в интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 20 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 5
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 60 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 52*52*18
Вес брутто: 3,5
Объем: 0,050
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина550 мм
- Длина550 мм
- Диаметр550 мм
- Материалметалл, хрусталь
- Цветчерный, прозрачный