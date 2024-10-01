Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник серии Alva в современном стиле. Оригинальный плафон из металла в коричневом цвете с матовым покрытием. В качестве источника света используется лампа накаливания или LED мощьностью 60 Вт, что позволяет осветить 9 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота1895 мм
- Материалметалл
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветкоричневый, белый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки420 мм
- Высота упаковки300 мм
- Глубина упаковки420 мм
- Объём упаковки0.05 м3
- Вес упаковки2.30 кг